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У Києві затримали чоловіка за збут протитанкового гранатомета

18:59, 14 серпня 2024
Чоловіка затримали біля поштового відділення, де він збирався зробити відправку замовнику.
У Києві затримали чоловіка за збут протитанкового гранатомета
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У столиці затримали чоловіка, який пропонував до продажу ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомили у поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці встановили, що 40-річний киянин шукає в інтернеті клієнтів на зброю.

«За наявною у нас інформацією фігурант вже встиг продати один гранатомет, отримавши за нього 40 тисяч гривень. Під час спроби продати ще один – ми його затримали. Як пояснив зловмисник, клієнтів він шукав через інтернет, після отримання частини коштів у якості передоплати він відправляв зброю поштою, та отримував від «клієнта» решту грошей», - розповів правоохоронець.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів, а також осіб, які купували зброю у фігуранта.

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