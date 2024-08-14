У Києві затримали чоловіка за збут протитанкового гранатомета

Чоловіка затримали біля поштового відділення, де він збирався зробити відправку замовнику.

У столиці затримали чоловіка, який пропонував до продажу ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомили у поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці встановили, що 40-річний киянин шукає в інтернеті клієнтів на зброю.

«За наявною у нас інформацією фігурант вже встиг продати один гранатомет, отримавши за нього 40 тисяч гривень. Під час спроби продати ще один – ми його затримали. Як пояснив зловмисник, клієнтів він шукав через інтернет, після отримання частини коштів у якості передоплати він відправляв зброю поштою, та отримував від «клієнта» решту грошей», - розповів правоохоронець.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів, а також осіб, які купували зброю у фігуранта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.