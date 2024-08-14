В Киеве задержали мужчину за сбыт противотанкового гранатомета

Мужчину задержали возле почтового отделения, где он собирался совершить отправку заказчику.

В столице задержали мужчину, который предлагал к продаже ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, правоохранители установили, что 40-летний киевлянин ищет клиентов в интернете на оружие.

«По имеющейся у нас информации, фигурант уже успел продать один гранатомет, получив за него 40 тысяч гривен. При попытке продать еще один – мы его задержали. Как пояснил злоумышленник, клиентов он искал через интернет, после получения части средств в качестве предоплаты он отправлял оружие по почте и получал от «клиента» остальные деньги», - рассказал правоохранитель.

Мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, покупавших оружие у фигуранта.

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