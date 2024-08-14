Конфискацию необоснованных активов предлагают применять не только к должностным лицам-коррупционерам, но и на случаи «иного незаконного происхождения активов»

Правовой режим конфискации необоснованных активов предлагают применять не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, но и в случае иного незаконного происхождения активов, в частности, полученных от совершения других правонарушений.

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Распространение правового режима конфискации необоснованных активов не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (что касается активов коррупционного происхождения), но и случаев другого незаконного происхождения активов, в частности полученных от совершения других правонарушений, и внедрения эффективного механизма конфискации в гражданском процессе. Такая мера предусмотрена планом по реализации Стратегии возвращения активов на 2024—2025 годы, который Кабмин утвердил распоряжением от 13 августа 2024 г. №759-р.

Напомним, институт признания активов необоснованными в украинском законодательстве был введен Законом №263-ІХ от 31.10.2019 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение». Под «приобретением активов» следует понимать приобретение активов лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность, а также приобретение активов в собственность другим физическим или юридическим лицом, если доказано, что такое приобретение было совершено по поручению лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, или что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может прямо или косвенно совершать такие активы действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Гражданская конфискация — это правовой механизм, позволяющий суду взимать незаконно приобретенные активы в государственный бюджет.

Следовательно, предлагается распространить этот механизм и на другие «случаи иного незаконного происхождения активов, в частности, полученных от совершения других правонарушений». Кабмин не конкретизирует эти случаи, но указывает, что при этом должны быть «определены пути и инструменты относительно пределов расширения сферы применения гражданской конфискации с целью предупреждения признания соответствующих мер неконституционными и/или обжалования потенциального нарушения прав человека в Европейский суд по правам человека».

Также в Плане мероприятий по разработке и представлению Кабинету Министров Украины законопроекта о взыскании в доход государства активов лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений и уклоняющихся от уголовного правосудия до вынесения приговора.

В 2024 году Стратегия содержит пункт об усовершенствовании национального законодательства по осуществлению мер обеспечения уголовного производства на стадии досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества, стоимость которого соответствует доходам от уголовных правонарушений (конфискация стоимости), разработка и представление Кабинету Министров Украины законопроекта о механизме обеспечения уголовного производства на стадии досудебного расследования, обеспечения защиты прав потерпевшего в уголовном производстве за счет активов обвиняемого.

Кроме того, в соответствии со Стратегией и планом предусмотрены:

разработка и представление КМУ законопроекта о расширении доступа к дополнительным источникам информации, необходимым для эффективного выявления и розыска активов, полученных от коррупционных и других преступлений

обеспечена возможность осуществления АРМА мероприятий по выявлению и розыску активов путем доступа не только к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, но и другим носителям информации, определенным субъектом обращения к АРМА

введение как меры обеспечения уголовного производства прекращения операций (замораживания) в понимании международных договоров с целью временного запрета передачи, преобразования, отчуждения или временного вступления во владение таким имуществом, или временного осуществления контроля над ним, необходимости предоставления полномочий по инициированию такой меры и определению перечня государственных органов, имеющих такие полномочия

разработка и представление КМУ законопроекта о праве соответствующих органов и/или должностных лиц совершать действия, направленные на временное лишение соответствующих лиц права пользоваться и распоряжаться активами в случае обнаружения активов, на которые может быть наложен арест, в том числе с целью их конфискации и/или взыскание в доход государства

привлечение международных компаний-провайдеров, владеющих корпоративной информацией об активах юридических лиц, физических лиц, предприятий во всех доступных иностранных государствах или имеющих доступ к такой информации

разработка и издание совместного приказа о внутреннем распределении возвращенных в пользу государства активов и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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