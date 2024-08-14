Правительство выделило 1,5 млрд гривен на модернизацию школьных столовых в 2024 году

159 школ получат финансирование на обновление столовых.

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Кабинет Министров Украины принял распоряжение о распределении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам для приобретения оборудования, реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в учреждениях общего среднего образования на 2024 год. В этом году на эти цели выделено 1,5 миллиарда гривен, что является важной поддержкой для громад в реализации реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской в 2020 году. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Средства субвенции будут распределены на 159 проектов, которые были отобраны на конкурсной основе. Эти заведения смогут приобрести современное оборудование, провести реконструкцию или капитальный ремонт своих пищеблоков.

Проекты для получения субвенции подавались через экосистему DREAM, которая позволила автоматически сформировать рейтинговый список в соответствии с их приоритетностью. Одним из условий получения субвенции было софинансирование из местного бюджета, размер которого зависел от налоговой способности громады.

Оценивание проектных заявок проводила комиссия Министерства образования и науки (МОН) с участием независимых экспертов. Окончательный выбор проектов осуществлялся во время заседаний комиссии с участием представителей областных военных администраций (ОВА) и территориальных общин.

Предоставление этой субвенции является стратегическим шагом в модернизации инфраструктуры школьного питания, направленным на улучшение условий для учеников и педагогов. Ожидается, что до конца учебного года все 159 школ, получивших финансирование, смогут завершить обновление своих пищеблоков в соответствии с современными стандартами.

Процесс реализации проектов, включая данные о закупках, отчеты об использованных средствах и прогресс выполнения работ, будет мониториться через экосистему DREAM. Вся информация будет доступна публично, что обеспечит прозрачность использования средств.

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