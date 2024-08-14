Уряд виділив 1,5 млрд гривень на модернізацію шкільних їдалень у 2024 році

159 шкіл отримають фінансування на оновлення їдалень.

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Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання обладнання, реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти на 2024 рік. Цьогоріч на ці цілі виділено 1,5 мільярда гривень, що є важливою підтримкою для громад у реалізації реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською у 2020 році. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кошти субвенції будуть розподілені на 159 проектів, які були відібрані на конкурсній основі. Ці заклади зможуть придбати сучасне обладнання, провести реконструкцію або капітальний ремонт своїх харчоблоків.

Проекти для отримання субвенції подавалися через екосистему DREAM, що дозволила автоматично сформувати рейтинговий список відповідно до їх пріоритетності. Однією з умов отримання субвенції було співфінансування з місцевого бюджету, розмір якого залежав від податкової спроможності громади.

Оцінювання проектних заявок проводила комісія Міністерства освіти і науки (МОН) за участю незалежних експертів. Остаточний вибір проектів здійснювався під час засідань комісії з участю представників обласних військових адміністрацій (ОВА) та територіальних громад.

Надання цієї субвенції є стратегічним кроком у модернізації інфраструктури шкільного харчування, спрямованим на покращення умов для учнів та педагогів. Очікується, що до кінця навчального року всі 159 шкіл, які отримали фінансування, зможуть завершити оновлення своїх харчоблоків відповідно до сучасних стандартів.

Процес реалізації проектів, включно з даними про закупівлі, звітами про використані кошти та прогресом виконання робіт, буде моніторитися через екосистему DREAM. Уся інформація буде доступна публічно, що забезпечить прозорість використання коштів.

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