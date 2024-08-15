Наркотики заміть прального порошку у коробці – затримано двох підозрюваних

Правоохоронці встановили, що жінка для того, щоб не привертати увагу під час проходження митного контролю, заховала наркотики у коробки з-під порошку для прання.

Джерело фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали двох осіб, яким уже повідомили про підозри, та вилучили кокаїну на понад 2 300 000 гривень. Тепер фігурантам загрожує до 12 років в’язниці.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Так, за даними правоохоронців, налагодив контрабанду наркотиків з Нідерландів мешканець Одеси – там він придбав кілограм наркотиків і для доставки їх в Україну залучив як кур’єра свою знайому.

Правоохоронці встановили, що жінка на власному авто поїхала за кордон і забрала пакунок у продавця. Повідомляється, що для того, щоб не привертати увагу під час проходження митного контролю, вона заховала товар у коробки з-під порошку для прання.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Одеса Нацполіції та слідчі управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області затримали осіб в Одесі. У них вилучили кілограм кокаїну, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить понад 2 300 000 гривень.

Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичного засобу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою, жінка - під цілодобовим домашнім арештом.

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