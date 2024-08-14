Україна ввела у бій на Донбасі понад 30 собак-роботів, — ЗМІ

Це компактні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, які допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон.

Фото: BILD

Українські військові на Донбасі використовують вже понад 30 собак-роботів з Великої Британії з німецьким камуфляжем. Про це повідомляє BILD.

Бої в Донецькій області перетворилися на виснажливі окопні змагання, де фронт майже не зміщується. У відповідь на це, ЗСУ задіяли роботів-собак моделі BAD.2 виробництва британської компанії Brit Alliance.

Зазначається, що це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, які веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон.

Роботи-собаки, оснащені відеокамерами, проводять розвідку території, виявляють мінні пастки та слідкують за переміщеннями російських військ, що істотно знижує ризики для українських розвідників.



За інформацією BILD, наразі на фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити. Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у радіусі 3,5 км протягом п’яти годин.

Як стало відомо, робопсами вперше скористалися бійці 28-ї бригади ЗСУ.

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