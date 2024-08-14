Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов, — СМИ

Это компактные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, помогающие добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.

Фото: BILD

Украинские военные на Донбассе используют уже более 30 собак-работ из Великобритании с немецким камуфляжем. Об этом сообщает BILD.

Бои в Донецкой области превратились в изнурительные окопные соревнования, где фронт почти не смещается. В ответ на это ВСУ задействовали роботов-собак модели BAD.2 производства британской компании Brit Alliance.

Отмечается, что это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которые ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.

Работы-собаки, оснащенные видеокамерами, производят разведку территории, обнаруживают минные ловушки и следят за перемещениями российских войск, что существенно снижает риски для украинских разведчиков.

По информации BILD, в настоящее время на фронте более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить.

Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов.

Как стало известно, робопсами впервые воспользовались бойцы 28 бригады ВСУ.

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