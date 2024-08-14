Практика судов
  1. В Украине

Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов, — СМИ

14:47, 14 августа 2024
Это компактные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, помогающие добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.
Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов, — СМИ
Фото: BILD
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские военные на Донбассе используют уже более 30 собак-работ из Великобритании с немецким камуфляжем. Об этом сообщает BILD.

Бои в Донецкой области превратились в изнурительные окопные соревнования, где фронт почти не смещается. В ответ на это ВСУ задействовали роботов-собак модели BAD.2 производства британской компании Brit Alliance.

Отмечается, что это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которые ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.

Работы-собаки, оснащенные видеокамерами, производят разведку территории, обнаруживают минные ловушки и следят за перемещениями российских войск, что существенно снижает риски для украинских разведчиков.

По информации BILD, в настоящее время на фронте более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить.

Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов. 

Как стало известно, робопсами впервые воспользовались бойцы 28 бригады ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конфискацию необоснованных активов предлагают применять не только к должностным лицам-коррупционерам, но и на случаи «иного незаконного происхождения активов»

Правовой режим конфискации необоснованных активов предлагают применять не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, но и в случае иного незаконного происхождения активов, в частности, полученных от совершения других правонарушений.

Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о засекречивании судебных дел о мобилизации в Реестре

Сейчас Реестр судебных решений представляет собой свалку документов, поэтому «нажать кнопку» и одним взмахом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, в связи с чем возникает вопрос, не «потеряются» ли таким образом и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

У Президента объявили конкурс сразу на три должности судей Конституционного Суда

Кандидаты на должности судей КСУ могут подать документы с 14 августа по 12 сентября.

Должны ли мужчины призывного возраста, являющиеся лицами с инвалидностью, носить с собой военно-учетный документ, обновлять данные и проходить ВЛК – разъяснение Минобороны

Предусмотрено ли законодательством повторное медицинское освидетельствование для лиц с инвалидностью, какая разница между статусами непригодный и лицо с инвалидностью – на эти и другие вопросы «Судебно-юридической газете» ответили в Министерстве обороны.

Чиновники Пенсионного фонда вместе с врачами будут проверять обоснованность листков нетрудоспособности

Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке обоснованности листков нетрудоспособности и выдаче их в бумажной форме на время военного положения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео