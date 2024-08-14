Google представила нову лінійку смартфонів Pixel з технологією ШІ

Більш раннє проведення заходу є спробою Google не відставати від конкурентів щодо впровадження функцій ШІ у свої споживчі продукти.

Джерело фото: REUTERS/Manuel Orbegozo

Компанія Google 14 серпня представила лінійку нових смартфонів Pixel з глибшою інтеграцією технології штучного інтелекту. Більш раннє проведення заходу є спробою Google не відставати від конкурентів щодо впровадження функцій ШІ у свої споживчі продукти та випередити Apple із запланованим запуском нового iPhone у вересні. Про це пише Reuters.

Оновлення включають функцію, яка дозволяє користувачам шукати інформацію, що зберігається у скріншотах.

Користувачі Android тепер також зможуть використовувати Gemini, чат-бот Google, як накладання поверх іншої програми, щоб відповідати на запитання або генерувати контент.

Співробітники Google продемонстрували кілька живих демонстрацій нових функцій Gemini, таких як функція голосового спілкування.

Pixel 9, базова модель з 6,3-дюймовим дисплеєм, буде продаватися за стартовою ціною $799, що на $100 дорожче за попередню модель. За словами представника компанії, ця модель та 6,8-дюймовий Pixel 9 Pro XL почнуть поставлятися пізніше у серпні. Pixel 9 Pro, який постачається з додатковими функціями, такими як покращена камера, і складаний Pixel 9 Pro Fold надійдуть у продаж у вересні.

Також Google анонсувала нові версії свого розумного годинника Pixel Watch 3 і бездротових навушників Pixel Buds Pro 2.

Джерело фото: REUTERS/Manuel Orbegozo

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