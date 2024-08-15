Наркотики вместо стирального порошка в коробке – задержаны двое подозреваемых

Правоохранители установили, что женщина для того, чтобы не привлекать внимание при прохождении таможенного контроля, спрятала наркотики в коробки из-под стирального порошка.

Источник фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали двух человек, которым уже сообщили о подозрениях, и изъяли кокаина на более чем 2 300 000 гривен. Теперь фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Так, по данным правоохранителей, организовал контрабанду наркотиков из Нидерландов житель Одессы – там он приобрел килограмм наркотиков и для доставки их в Украину привлек в качестве курьера свою знакомую.

Правоохранители установили, что женщина на собственном авто поехала за границу и забрала сверток у продавца. Сообщается, что для того, чтобы не привлекать внимание при прохождении таможенного контроля, она спрятала товар в коробки из-под стирального порошка.

Оперативники управления стратегических расследований в городе Одесса Нацполиции и следственные управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области задержали лиц в Одессе. У них изъяли килограмм кокаина, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет более 2 300 000 гривен.

Обоих фигурантов задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено подозрение по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчина находится под стражей, женщина – под круглосуточным домашним арестом.

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