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На Дніпровській ГЕС тимчасово обмежать рух транспорту

20:06, 14 серпня 2024
Рух через Дніпровську ГЕС буде обмежено 18 серпня через ремонтні роботи.
На Дніпровській ГЕС тимчасово обмежать рух транспорту
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У неділю, 18 серпня, на Дніпровській ГЕС відбудуться ремонтні роботи, через що рух транспорту через гідроелектростанцію буде тимчасово обмежено. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області.

За інформацією поліції, обмеження діятимуть з 08:00 до 18:00. У зв'язку з цим, водіям рекомендовано скористатися об'їзними маршрутами через Арковий міст на о. Хортиця (вулиці Сергія Тюленіна, Січі та Таганська), а також через Нові мости та міст імені Преображенського.

Ці заходи необхідні для проведення ремонтних робіт на ГЕС та забезпечення безпеки дорожнього руху під час їх виконання.

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