Лікування набутих на службі хвороб: як військовим отримати допомогу
Медичні заклади по всій Україні долучаються до нової ініціативи Міністерства у справах ветеранів, МОЗ та НСЗУ, яка покликана зробити медичну допомогу для Захисників і Захисниць більш доступною.
Програма охоплює лікування хвороб і травм, пов’язаних із проходженням служби, а також забезпечує всебічну реабілітацію.
Які послуги входять до програми?
Персоналізоване лікування: індивідуальні плани та оцінка ризиків.
Розширений скринінг: діагностика станів, пов’язаних із бойовими діями — черепно-мозкові травми, посттравматичні розлади тощо.
Психологічна підтримка: індивідуальна й групова терапія, КПТ, програми подолання стресу для лікування ПТСР чи депресії.
Лікування бойових травм і хронічних хвороб: консультації ортопедів-травматологів, неврологів, кардіологів та інших вузьких спеціалістів.
Реабілітація: відновлення після травм, операцій, загострення хронічних станів.
Допомога при порушеннях опорно-рухової системи: лікування артриту, артрозу та хвороб суглобів.
Стаціонарне лікування за Програмою медичних гарантій
Кардіологія — серцеві захворювання, гіпертензія
Неврологія — наслідки ЧМТ, неврологічні розлади
Інфекційні хвороби — зокрема туберкульоз
Пульмонологія — хвороби легень
Гастроентерологія — патології ШКТ
У лікарнях ветерани безкоштовно отримують:
- лабораторні аналізи
- ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген
- знеболення
- ліки з Нацпереліку та закуплені МОЗ
- інтенсивну терапію
- харчування під час стаціонару
Як отримати допомогу?
- Через сімейного або лікуючого лікаря — отримайте направлення до спеціаліста або на стаціонар.
- У критичній ситуації — викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або 112.
- У невідкладних випадках — можна звертатися до лікарні самостійно.
Важливо
Будь-яке вимагання додаткової оплати за ці послуги є незаконним. У разі порушень звертайтеся до НСЗУ за номером 16-77, вказує Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.
