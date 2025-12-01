  1. В Україні

Лікування набутих на службі хвороб: як військовим отримати допомогу

23:00, 1 грудня 2025
Військові можуть безоплатно отримати діагностику, лікування травм, психологічну підтримку та реабілітацію.
Медичні заклади по всій Україні долучаються до нової ініціативи Міністерства у справах ветеранів, МОЗ та НСЗУ, яка покликана зробити медичну допомогу для Захисників і Захисниць більш доступною.

Програма охоплює лікування хвороб і травм, пов’язаних із проходженням служби, а також забезпечує всебічну реабілітацію.

Які послуги входять до програми?

Персоналізоване лікування: індивідуальні плани та оцінка ризиків.

Розширений скринінг: діагностика станів, пов’язаних із бойовими діями — черепно-мозкові травми, посттравматичні розлади тощо.

Психологічна підтримка: індивідуальна й групова терапія, КПТ, програми подолання стресу для лікування ПТСР чи депресії.

Лікування бойових травм і хронічних хвороб: консультації ортопедів-травматологів, неврологів, кардіологів та інших вузьких спеціалістів.

Реабілітація: відновлення після травм, операцій, загострення хронічних станів.

Допомога при порушеннях опорно-рухової системи: лікування артриту, артрозу та хвороб суглобів.

Стаціонарне лікування за Програмою медичних гарантій

Кардіологія — серцеві захворювання, гіпертензія

Неврологія — наслідки ЧМТ, неврологічні розлади

Інфекційні хвороби — зокрема туберкульоз

Пульмонологія — хвороби легень

Гастроентерологія — патології ШКТ

У лікарнях ветерани безкоштовно отримують:

  • лабораторні аналізи
  • ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген
  • знеболення
  • ліки з Нацпереліку та закуплені МОЗ
  • інтенсивну терапію
  • харчування під час стаціонару

Як отримати допомогу?

  1. Через сімейного або лікуючого лікаря — отримайте направлення до спеціаліста або на стаціонар.
  2. У критичній ситуації — викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або 112.
  3. У невідкладних випадках — можна звертатися до лікарні самостійно.

Важливо

Будь-яке вимагання додаткової оплати за ці послуги є незаконним. У разі порушень звертайтеся до НСЗУ за номером 16-77, вказує Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

