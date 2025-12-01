Лечение заболеваний, приобретенных на службе: как военнослужащим получить помощь
Медицинские учреждения по всей Украине присоединяются к новой инициативе Министерства по делам ветеранов, Минздрава и НСЗУ, которая призвана сделать медицинскую помощь для Защитников и Защитниц более доступной.
Программа охватывает лечение болезней и травм, связанных с прохождением службы, а также обеспечивает всестороннюю реабилитацию.
Какие услуги входят в программу?
Персонализированное лечение: индивидуальные планы и оценка рисков.
Расширенный скрининг: диагностика состояний, связанных с боевыми действиями — черепно-мозговые травмы, посттравматические расстройства и т. д.
Психологическая поддержка: индивидуальная и групповая терапия, КПТ, программы преодоления стресса для лечения ПТСР или депрессии.
Лечение боевых травм и хронических болезней: консультации ортопедов-травматологов, неврологов, кардиологов и других узких специалистов.
Реабилитация: восстановление после травм, операций, обострения хронических состояний.
Помощь при нарушениях опорно-двигательной системы: лечение артрита, артроза и заболеваний суставов.
Стационарное лечение по Программе медицинских гарантий
Кардиология — сердечные заболевания, гипертензия
Неврология — последствия ЧМТ, неврологические расстройства
Инфекционные болезни — в частности туберкулез
Пульмонология — болезни легких
Гастроэнтерология — патологии ЖКТ
В больницах ветераны бесплатно получают:
- лабораторные анализы
- ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген
- обезболивание
- лекарства из Нацперечня и закупленные Минздравом
- интенсивную терапию
- питание во время пребывания в стационаре
Как получить помощь?
- Через семейного или лечащего врача — получите направление к специалисту или на стационар.
- В критической ситуации — вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или 112.
- В неотложных случаях — можно обращаться в больницу самостоятельно.
Важно
Любое требование дополнительной оплаты за эти услуги является незаконным. В случае нарушений обращайтесь в НСЗУ по номеру 16-77, указывает Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.
