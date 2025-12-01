Лечение заболеваний, приобретенных на службе: как военнослужащим получить помощь

Военнослужащие могут бесплатно получить диагностику, лечение травм, психологическую поддержку и реабилитацию.

Медицинские учреждения по всей Украине присоединяются к новой инициативе Министерства по делам ветеранов, Минздрава и НСЗУ, которая призвана сделать медицинскую помощь для Защитников и Защитниц более доступной.

Программа охватывает лечение болезней и травм, связанных с прохождением службы, а также обеспечивает всестороннюю реабилитацию.

Какие услуги входят в программу?

Персонализированное лечение: индивидуальные планы и оценка рисков.

Расширенный скрининг: диагностика состояний, связанных с боевыми действиями — черепно-мозговые травмы, посттравматические расстройства и т. д.

Психологическая поддержка: индивидуальная и групповая терапия, КПТ, программы преодоления стресса для лечения ПТСР или депрессии.

Лечение боевых травм и хронических болезней: консультации ортопедов-травматологов, неврологов, кардиологов и других узких специалистов.

Реабилитация: восстановление после травм, операций, обострения хронических состояний.

Помощь при нарушениях опорно-двигательной системы: лечение артрита, артроза и заболеваний суставов.

Стационарное лечение по Программе медицинских гарантий

Кардиология — сердечные заболевания, гипертензия

Неврология — последствия ЧМТ, неврологические расстройства

Инфекционные болезни — в частности туберкулез

Пульмонология — болезни легких

Гастроэнтерология — патологии ЖКТ

В больницах ветераны бесплатно получают:

лабораторные анализы

ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген

обезболивание

лекарства из Нацперечня и закупленные Минздравом

интенсивную терапию

питание во время пребывания в стационаре

Как получить помощь?

Через семейного или лечащего врача — получите направление к специалисту или на стационар. В критической ситуации — вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или 112. В неотложных случаях — можно обращаться в больницу самостоятельно.

Важно

Любое требование дополнительной оплаты за эти услуги является незаконным. В случае нарушений обращайтесь в НСЗУ по номеру 16-77, указывает Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

