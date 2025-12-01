Анулювання реєстрації платника ПДВ: ключові правила та порядок
Анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у випадках, коли підприємство або ФОП більше не відповідають вимогам для перебування в реєстрі платників ПДВ, припиняють діяльність або переходять на спрощену систему оподаткування. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.
Порядок анулювання визначений статтею 184 Податкового кодексу України та Положенням про реєстрацію платників ПДВ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 1130.
Коли реєстрацію можуть анулювати
Реєстрація платника ПДВ підлягає анулюванню, якщо:
- Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 місяців менша за 1 млн грн і платник подає заяву про анулювання.
- Підприємство або ФОП припиняє діяльність та затверджує ліквідаційний чи розподільчий баланс.
- Платник переходить на спрощену систему оподаткування, що не передбачає сплату ПДВ.
- Протягом 12 місяців не подаються декларації з ПДВ та/або подаються декларації без операцій.
- Є рішення суду про недійсність установчих документів, ліквідацію чи позбавлення статусу суб’єкта господарювання.
- Платник – фізична особа померла, визнана недієздатною чи безвісно відсутньою.
- Припинилася дія договору, на підставі якого особу було зареєстровано платником ПДВ.
- У випадках припинення діяльності або переходу на єдиний податок без ПДВ анулювання проводиться автоматично.
Як подати заяву
Для анулювання реєстрації платник подає заяву за формою № 3-ПДВ до контролюючого органу за місцем обліку. Документ можна подати і в електронному вигляді.
Результат розгляду заяви
Протягом 10 календарних днів після отримання заяви контролюючий орган:
- анулює реєстрацію за наявності визначених підстав;
- пропонує подати нову заяву, якщо у документі є помилки чи відсутні дані;
- відмовляє, якщо немає законних підстав або платник зобов’язаний бути зареєстрованим.
Якщо заява не подається
За наявності підстав для анулювання, контролюючий орган складає документ за формою № 6-РПДВ, один примірник якого надсилається платнику, та анулює реєстрацію платника ПДВ. Інформація про анулювання з’являється в електронному кабінеті.
Яка дата анулювання
Анулювання реєстрації відбувається з дати:
- подання заяви або прийняття рішення контролюючого органу;
- зазначеної у судовому рішенні;
- припинення дії договору чи ліквідації;
- державної реєстрації припинення юрособи чи ФОП;
- переходу на єдиний податок без ПДВ.
Що змінюється після анулювання
Особа, реєстрацію якої анульовано:
- позбавляється права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту,
- не може складати податкові накладні.
