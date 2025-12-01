Анулювання реєстрації платника ПДВ: ключові правила та порядок

У яких випадках реєстрацію платника ПДВ можуть скасувати, як подати заяву та що змінюється для бізнесу після анулювання.

Анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у випадках, коли підприємство або ФОП більше не відповідають вимогам для перебування в реєстрі платників ПДВ, припиняють діяльність або переходять на спрощену систему оподаткування. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Порядок анулювання визначений статтею 184 Податкового кодексу України та Положенням про реєстрацію платників ПДВ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 1130.

Коли реєстрацію можуть анулювати

Реєстрація платника ПДВ підлягає анулюванню, якщо:

Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 місяців менша за 1 млн грн і платник подає заяву про анулювання. Підприємство або ФОП припиняє діяльність та затверджує ліквідаційний чи розподільчий баланс. Платник переходить на спрощену систему оподаткування, що не передбачає сплату ПДВ. Протягом 12 місяців не подаються декларації з ПДВ та/або подаються декларації без операцій. Є рішення суду про недійсність установчих документів, ліквідацію чи позбавлення статусу суб’єкта господарювання. Платник – фізична особа померла, визнана недієздатною чи безвісно відсутньою. Припинилася дія договору, на підставі якого особу було зареєстровано платником ПДВ. У випадках припинення діяльності або переходу на єдиний податок без ПДВ анулювання проводиться автоматично.

Як подати заяву

Для анулювання реєстрації платник подає заяву за формою № 3-ПДВ до контролюючого органу за місцем обліку. Документ можна подати і в електронному вигляді.

Результат розгляду заяви

Протягом 10 календарних днів після отримання заяви контролюючий орган:

анулює реєстрацію за наявності визначених підстав;

пропонує подати нову заяву, якщо у документі є помилки чи відсутні дані;

відмовляє, якщо немає законних підстав або платник зобов’язаний бути зареєстрованим.

Якщо заява не подається

За наявності підстав для анулювання, контролюючий орган складає документ за формою № 6-РПДВ, один примірник якого надсилається платнику, та анулює реєстрацію платника ПДВ. Інформація про анулювання з’являється в електронному кабінеті.

Яка дата анулювання

Анулювання реєстрації відбувається з дати:

подання заяви або прийняття рішення контролюючого органу;

зазначеної у судовому рішенні;

припинення дії договору чи ліквідації;

державної реєстрації припинення юрособи чи ФОП;

переходу на єдиний податок без ПДВ.

Що змінюється після анулювання

Особа, реєстрацію якої анульовано:

позбавляється права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту,

не може складати податкові накладні.

