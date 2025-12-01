  1. В Украине

Аннулирование регистрации плательщика НДС: ключевые правила и порядок

23:19, 1 декабря 2025
В каких случаях регистрацию плательщика НДС могут отменить, как подать заявление и что меняется для бизнеса после аннулирования.
Аннулирование регистрации плательщика НДС: ключевые правила и порядок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аннулирование регистрации плательщика НДС происходит в случаях, когда предприятие или ФЛП больше не соответствуют требованиям для пребывания в реестре плательщиков НДС, прекращают деятельность или переходят на упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Порядок аннулирования определен статьей 184 Налогового кодекса Украины и Положением о регистрации плательщиков НДС, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 1130.

Когда регистрацию могут аннулировать

  1. Регистрация плательщика НДС подлежит аннулированию, если:
  2. Общая стоимость облагаемых товаров/услуг за последние 12 месяцев меньше 1 млн грн и плательщик подает заявление об аннулировании.
  3. Предприятие или ФЛП прекращает деятельность и утверждает ликвидационный или разделительный баланс.
  4. Плательщик переходит на упрощенную систему налогообложения, не предусматривающую уплату НДС.
  5. В течение 12 месяцев не подаются декларации по НДС и/или подаются декларации без операций.
  6. Есть решение суда о недействительности учредительных документов, ликвидации или лишении статуса субъекта хозяйствования.
  7. Плательщик — физическое лицо умерло, признано недееспособным или безвестно отсутствующим.
  8. Прекратилась действие договора, на основании которого лицо было зарегистрировано плательщиком НДС.

В случаях прекращения деятельности или перехода на единый налог без НДС аннулирование проводится автоматически.

Как подать заявление

Для аннулирования регистрации плательщик подает заявление по форме № 3-НДС в контролирующий орган по месту учета. Документ можно подать и в электронном виде.

Результат рассмотрения заявления

В течение 10 календарных дней после получения заявления контролирующий орган:

  • аннулирует регистрацию при наличии определенных оснований;
  • предлагает подать новое заявление, если в документе есть ошибки или отсутствуют данные;
  • отказывает, если нет законных оснований или плательщик обязан быть зарегистрированным.

Если заявление не подается

При наличии оснований для аннулирования контролирующий орган составляет документ по форме № 6-РПНДС, один экземпляр которого направляется плательщику, и аннулирует регистрацию плательщика НДС. Информация об аннулировании появляется в электронном кабинете.

Какая дата аннулирования

Аннулирование регистрации происходит с даты:

  • подачи заявления или принятия решения контролирующего органа;
  • указанной в судебном решении;
  • прекращения действия договора или ликвидации;
  • государственной регистрации прекращения юрлица или ФЛП;
  • перехода на единый налог без НДС.

Что изменяется после аннулирования

Лицо, регистрация которого аннулирована:

  • теряет право на отнесение сумм НДС к налоговому кредиту,
  • не может составлять налоговые накладные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]