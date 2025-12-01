Аннулирование регистрации плательщика НДС: ключевые правила и порядок

В каких случаях регистрацию плательщика НДС могут отменить, как подать заявление и что меняется для бизнеса после аннулирования.

Аннулирование регистрации плательщика НДС происходит в случаях, когда предприятие или ФЛП больше не соответствуют требованиям для пребывания в реестре плательщиков НДС, прекращают деятельность или переходят на упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Порядок аннулирования определен статьей 184 Налогового кодекса Украины и Положением о регистрации плательщиков НДС, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 1130.

Когда регистрацию могут аннулировать

Регистрация плательщика НДС подлежит аннулированию, если: Общая стоимость облагаемых товаров/услуг за последние 12 месяцев меньше 1 млн грн и плательщик подает заявление об аннулировании. Предприятие или ФЛП прекращает деятельность и утверждает ликвидационный или разделительный баланс. Плательщик переходит на упрощенную систему налогообложения, не предусматривающую уплату НДС. В течение 12 месяцев не подаются декларации по НДС и/или подаются декларации без операций. Есть решение суда о недействительности учредительных документов, ликвидации или лишении статуса субъекта хозяйствования. Плательщик — физическое лицо умерло, признано недееспособным или безвестно отсутствующим. Прекратилась действие договора, на основании которого лицо было зарегистрировано плательщиком НДС.

В случаях прекращения деятельности или перехода на единый налог без НДС аннулирование проводится автоматически.

Как подать заявление

Для аннулирования регистрации плательщик подает заявление по форме № 3-НДС в контролирующий орган по месту учета. Документ можно подать и в электронном виде.

Результат рассмотрения заявления

В течение 10 календарных дней после получения заявления контролирующий орган:

аннулирует регистрацию при наличии определенных оснований;

предлагает подать новое заявление, если в документе есть ошибки или отсутствуют данные;

отказывает, если нет законных оснований или плательщик обязан быть зарегистрированным.

Если заявление не подается

При наличии оснований для аннулирования контролирующий орган составляет документ по форме № 6-РПНДС, один экземпляр которого направляется плательщику, и аннулирует регистрацию плательщика НДС. Информация об аннулировании появляется в электронном кабинете.

Какая дата аннулирования

Аннулирование регистрации происходит с даты:

подачи заявления или принятия решения контролирующего органа;

указанной в судебном решении;

прекращения действия договора или ликвидации;

государственной регистрации прекращения юрлица или ФЛП;

перехода на единый налог без НДС.

Что изменяется после аннулирования

Лицо, регистрация которого аннулирована:

теряет право на отнесение сумм НДС к налоговому кредиту,

не может составлять налоговые накладные.

