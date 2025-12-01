Аннулирование регистрации плательщика НДС: ключевые правила и порядок
Аннулирование регистрации плательщика НДС происходит в случаях, когда предприятие или ФЛП больше не соответствуют требованиям для пребывания в реестре плательщиков НДС, прекращают деятельность или переходят на упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Порядок аннулирования определен статьей 184 Налогового кодекса Украины и Положением о регистрации плательщиков НДС, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 1130.
Когда регистрацию могут аннулировать
- Регистрация плательщика НДС подлежит аннулированию, если:
- Общая стоимость облагаемых товаров/услуг за последние 12 месяцев меньше 1 млн грн и плательщик подает заявление об аннулировании.
- Предприятие или ФЛП прекращает деятельность и утверждает ликвидационный или разделительный баланс.
- Плательщик переходит на упрощенную систему налогообложения, не предусматривающую уплату НДС.
- В течение 12 месяцев не подаются декларации по НДС и/или подаются декларации без операций.
- Есть решение суда о недействительности учредительных документов, ликвидации или лишении статуса субъекта хозяйствования.
- Плательщик — физическое лицо умерло, признано недееспособным или безвестно отсутствующим.
- Прекратилась действие договора, на основании которого лицо было зарегистрировано плательщиком НДС.
В случаях прекращения деятельности или перехода на единый налог без НДС аннулирование проводится автоматически.
Как подать заявление
Для аннулирования регистрации плательщик подает заявление по форме № 3-НДС в контролирующий орган по месту учета. Документ можно подать и в электронном виде.
Результат рассмотрения заявления
В течение 10 календарных дней после получения заявления контролирующий орган:
- аннулирует регистрацию при наличии определенных оснований;
- предлагает подать новое заявление, если в документе есть ошибки или отсутствуют данные;
- отказывает, если нет законных оснований или плательщик обязан быть зарегистрированным.
Если заявление не подается
При наличии оснований для аннулирования контролирующий орган составляет документ по форме № 6-РПНДС, один экземпляр которого направляется плательщику, и аннулирует регистрацию плательщика НДС. Информация об аннулировании появляется в электронном кабинете.
Какая дата аннулирования
Аннулирование регистрации происходит с даты:
- подачи заявления или принятия решения контролирующего органа;
- указанной в судебном решении;
- прекращения действия договора или ликвидации;
- государственной регистрации прекращения юрлица или ФЛП;
- перехода на единый налог без НДС.
Что изменяется после аннулирования
Лицо, регистрация которого аннулирована:
- теряет право на отнесение сумм НДС к налоговому кредиту,
- не может составлять налоговые накладные.
