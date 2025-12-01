Чи є перетворення юрособи підставою для позапланової перевірки — роз’яснення
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області повідомляє: реорганізація юридичної особи шляхом перетворення не є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.
Згідно зі статтями 104 та 108 Цивільного кодексу України, перетворення означає зміну організаційно-правової форми, при цьому всі права, обов’язки та майно переходять до правонаступника.
У Податковому кодексі визначено перелік випадків, коли податківці мають право ініціювати документальну позапланову перевірку.
До них належать:
- рішення про припинення юридичної особи;
- початок процедури реорганізації, крім перетворення;
- закриття постійного представництва або відокремленого підрозділу;
- відкриття провадження у справі про банкрутство;
- подання заяви про зняття з податкового обліку.
Рішення щодо перевірки ухвалює керівник територіального органу ДПС після аналізу наявної податкової інформації та за умови виявлення ризиків у діяльності платника.
Висновок: перетворення юридичної особи, як це визначено Цивільним кодексом, не може бути підставою для призначення документальної позапланової перевірки.
