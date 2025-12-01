  1. В Україні

Чи є перетворення юрособи підставою для позапланової перевірки — роз’яснення

22:40, 1 грудня 2025
Зміна організаційно-правової форми не входить до переліку підстав для проведення позапланової документальної перевірки.
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області повідомляє: реорганізація юридичної особи шляхом перетворення не є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно зі статтями 104 та 108 Цивільного кодексу України, перетворення означає зміну організаційно-правової форми, при цьому всі права, обов’язки та майно переходять до правонаступника.

У Податковому кодексі визначено перелік випадків, коли податківці мають право ініціювати документальну позапланову перевірку.

До них належать:

  • рішення про припинення юридичної особи;
  • початок процедури реорганізації, крім перетворення;
  • закриття постійного представництва або відокремленого підрозділу;
  • відкриття провадження у справі про банкрутство;
  • подання заяви про зняття з податкового обліку.

Рішення щодо перевірки ухвалює керівник територіального органу ДПС після аналізу наявної податкової інформації та за умови виявлення ризиків у діяльності платника.

Висновок: перетворення юридичної особи, як це визначено Цивільним кодексом, не може бути підставою для призначення документальної позапланової перевірки.

податкова юридична особа ДПС

