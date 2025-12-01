Чи є перетворення юрособи підставою для позапланової перевірки — роз’яснення

Зміна організаційно-правової форми не входить до переліку підстав для проведення позапланової документальної перевірки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області повідомляє: реорганізація юридичної особи шляхом перетворення не є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно зі статтями 104 та 108 Цивільного кодексу України, перетворення означає зміну організаційно-правової форми, при цьому всі права, обов’язки та майно переходять до правонаступника.

У Податковому кодексі визначено перелік випадків, коли податківці мають право ініціювати документальну позапланову перевірку.

До них належать:

рішення про припинення юридичної особи;

початок процедури реорганізації, крім перетворення;

закриття постійного представництва або відокремленого підрозділу;

відкриття провадження у справі про банкрутство;

подання заяви про зняття з податкового обліку.

Рішення щодо перевірки ухвалює керівник територіального органу ДПС після аналізу наявної податкової інформації та за умови виявлення ризиків у діяльності платника.

Висновок: перетворення юридичної особи, як це визначено Цивільним кодексом, не може бути підставою для призначення документальної позапланової перевірки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.