Является ли преобразование юрлица основанием для внеплановой проверки — разъяснение

Изменение организационно-правовой формы не входит в перечень оснований для проведения внеплановой документальной проверки.

Головное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает: реорганизация юридического лица путем преобразования не является основанием для проведения документальной внеплановой проверки.

Согласно статьям 104 и 108 Гражданского кодекса Украины, преобразование означает изменение организационно-правовой формы, при этом все права, обязанности и имущество переходят к правопреемнику.

В Налоговом кодексе определен перечень случаев, когда налоговики имеют право инициировать документальную внеплановую проверку.

К ним относятся:

решение о прекращении юридического лица;

начало процедуры реорганизации, кроме преобразования;

закрытие постоянного представительства или обособленного подразделения;

открытие производства по делу о банкротстве;

подача заявления о снятии с налогового учета.

Решение относительно проверки принимает руководитель соответствующего территориального органа ГНС после анализа имеющейся налоговой информации и при выявлении рисков в деятельности плательщика.

Вывод: преобразование юридического лица, как это определено Гражданским кодексом, не может быть основанием для назначения документальной внеплановой проверки.

