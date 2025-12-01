Является ли преобразование юрлица основанием для внеплановой проверки — разъяснение
Головное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает: реорганизация юридического лица путем преобразования не является основанием для проведения документальной внеплановой проверки.
Согласно статьям 104 и 108 Гражданского кодекса Украины, преобразование означает изменение организационно-правовой формы, при этом все права, обязанности и имущество переходят к правопреемнику.
В Налоговом кодексе определен перечень случаев, когда налоговики имеют право инициировать документальную внеплановую проверку.
К ним относятся:
- решение о прекращении юридического лица;
- начало процедуры реорганизации, кроме преобразования;
- закрытие постоянного представительства или обособленного подразделения;
- открытие производства по делу о банкротстве;
- подача заявления о снятии с налогового учета.
Решение относительно проверки принимает руководитель соответствующего территориального органа ГНС после анализа имеющейся налоговой информации и при выявлении рисков в деятельности плательщика.
Вывод: преобразование юридического лица, как это определено Гражданским кодексом, не может быть основанием для назначения документальной внеплановой проверки.
