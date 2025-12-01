У Києві на маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси — фото

На столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси.

У столиці почали курсувати нові низькопідлогові трамваї та автобуси, закуплені в межах договорів із КП «Київпастранс». Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, два нові трамвайні вагони вже працюють на маршруті №27, що з’єднує Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони. Ще два готуються до виходу на лінію — проходять технічну перевірку в депо.

Трамваї придбані за кошти міського бюджету. До кінця року Київ загалом отримає вісім сучасних вагонів.

Також на маршрути №№ 20, 25, 31, 111, 112 та 114 вийшла друга партія нових автобусів від турецької компанії «Anadolu Isuzu». Загалом за проєктом «Міський громадський транспорт України», що реалізується за участі Європейського інвестиційного банку, місто має отримати 85 таких автобусів — 40 із них уже доставлені.

За словами Кличка, нові одиниці транспорту обладнані низькою підлогою, системами кондиціонування та опалення, внутрішніми й зовнішніми камерами відеоспостереження, LED-освітленням. Для маломобільних груп передбачені пандуси, інформаційні табло та система оголошення зупинок.

