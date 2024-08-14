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На нараді у Зеленського по Курській області обговорили питання безпеки та доступ представників Червого Хреста та ООН, — Омбудсмен Лубінець

16:30, 14 серпня 2024
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що у «буферній зоні» повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних для людей предметів.
На нараді у Зеленського по Курській області обговорили питання безпеки та доступ представників Червого Хреста та ООН, — Омбудсмен Лубінець
Фото: Офіс Президента
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Як відомо, Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській областіУповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що на нараді обговорювалися питання безпеки, гуманітарної допомоги та питання доступу міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

"У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області", - заявив Лубінець. 

Він зазначив, що спільно з усіма учасниками наради обговорювали гарантії безпеки на цій території.

"Це стосується дотримання Україною міжнародного гуманітарного права, Гаазьких конвенцій 1907 року та Женевських конвенцій. Українські військові повністю дотримуються цих зобовʼязань", - наголосив Омбудсмен.

На нараді підняли питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

У "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів, додав Лубінець.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що ЗСУ просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

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