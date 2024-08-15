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СБУ повідомила про підозру у співпраці на рф посадовиці Херсонського суду

09:47, 15 серпня 2024
Слідство встановило, що підозрювана вела облік ув’язнених та їхній розподіл по камерах у тюрмі, яку ворог облаштував на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.
СБУ повідомила про підозру у співпраці на рф посадовиці Херсонського суду
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Служба безпеки затримала секретарку одного з відділів міського суду, яку підозрюють у співпраці з окупантами під час тимчасового захоплення Херсона. На початку повномасштабної війни 39-річна жінка працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.

За даними слідства під час окупації обласного центру вона підтримала росіян, які згодом призначили її до загарбницької адміністрації рф.

Там жінка стала «інспекторкою» захопленого управління виконання покарань в області, де їй присвоїли «лейтенанта внутрішньої служби рф».

Слідство встановило, що підозрювана вела облік ув’язнених та їхній розподіл по камерах у тюрмі, яку ворог облаштував на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.

Як пишуть у СБУ, після звільнення міста жінка спочатку «залягла на дно» і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду.

«Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови жінка навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором. Служба безпеки викрила це, задокументувала злочинні дії колаборантки і затримала її на робочому місці», - пишуть у СБУ.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Жінку вже відсторонено від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 15 років тюрми.

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