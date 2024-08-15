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СБУ сообщила о подозрении в сотрудничестве на рф должностному лицу Херсонского суда

09:47, 15 августа 2024
Следствие установило, что подозреваемая вела учет заключенных и их распределение по камерам в тюрьме, которую враг обустроил на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне.
СБУ сообщила о подозрении в сотрудничестве на рф должностному лицу Херсонского суда
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Служба безопасности задержала секретаршу одного из отделов городского суда, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами во время временного захвата Херсона. В начале полномасштабной войны 39-летняя женщина работала инспекторкой по исполнению наказаний местного пенитенциарного учреждения.

По данным следствия, во время оккупации областного центра она поддержала россиян, которые впоследствии назначили ее в захватническую администрацию рф.

Там женщина стала «инспекторкой» захваченного управления исполнения наказаний в области, где ей присвоили «лейтенанта внутренней службы рф».

Следствие установило, что подозреваемая вела учет заключенных и их распределение по камерам в тюрьме, которую враг обустроил на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне.

Как пишут в СБУ, после освобождения города женщина сначала «залегла на дно» и долго не выходила из дома, а затем устроилась в местный суд.

«Во время заполнения анкетных данных и причисления в госучреждение женщина намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором. Служба безопасности разоблачила это, задокументировала преступные действия коллаборантки и задержала ее на рабочем месте», - пишут в СБУ.

В настоящее время следователи сообщили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Женщину уже отстранили от должности. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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