Для получения больничных работодатели должны избегать типичных ошибок в электронных расчетах

Пенсионный фонд Украины предупреждает о распространенных ошибках в электронных заявках на больничные.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает, что для получения финансирования на оплату больничных работодатели должны подавать электронные заявления-расчеты, содержащие информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. Однако, заявление-расчет может быть отклонено из-за наличия ошибок.

Самые распространенные ошибки в электронных заявлениях-расчетах включают:

Несоответствие между страховым стажем и общим стажем, указанным в заявлении.

Разница между приобретенным страховым стажем за последние 12 месяцев и данными в Реестре застрахованных лиц.

Отсутствие ограничения страховой выплаты в расчете на месяц при отсутствии шестимесячного стажа за 12 месяцев до страхового случая.

Отсутствует запись даты направления на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Назначение страховых выплат одновременно по основному месту работы и по совместительству.

Неправильно заполненные реквизиты страхователя, такие как местонахождение, номер счета, МФО банка.

Отсутствие данных о принадлежности застрахованного лица к льготной категории, если таковая имеется.

В случае отклонения заявления-расчета со статусом «Не принято», причина будет отражена в виде комментария в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также указано, что ошибки в бумажных больничных листах касаются неправильного ввода данных вручную, включая реквизиты листка нетрудоспособности и информацию о застрахованном лице. Для подтверждения документов, сканированные копии бумажных листков нетрудоспособности должны быть прикреплены к электронному заявлению-расчету.

Для своевременного получения пособия по временной нетрудоспособности важно внимательно проверять все реквизиты и регистрационные данные.

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