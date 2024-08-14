Практика судов
  1. В Украине

Для получения больничных работодатели должны избегать типичных ошибок в электронных расчетах

23:00, 14 августа 2024
Пенсионный фонд Украины предупреждает о распространенных ошибках в электронных заявках на больничные.
Для получения больничных работодатели должны избегать типичных ошибок в электронных расчетах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает, что для получения финансирования на оплату больничных работодатели должны подавать электронные заявления-расчеты, содержащие информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. Однако, заявление-расчет может быть отклонено из-за наличия ошибок.

Самые распространенные ошибки в электронных заявлениях-расчетах включают:

  • Несоответствие между страховым стажем и общим стажем, указанным в заявлении.
  • Разница между приобретенным страховым стажем за последние 12 месяцев и данными в Реестре застрахованных лиц.
  • Отсутствие ограничения страховой выплаты в расчете на месяц при отсутствии шестимесячного стажа за 12 месяцев до страхового случая.
  • Отсутствует запись даты направления на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).
  • Назначение страховых выплат одновременно по основному месту работы и по совместительству.
  • Неправильно заполненные реквизиты страхователя, такие как местонахождение, номер счета, МФО банка.
  • Отсутствие данных о принадлежности застрахованного лица к льготной категории, если таковая имеется.

В случае отклонения заявления-расчета со статусом «Не принято», причина будет отражена в виде комментария в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также указано, что ошибки в бумажных больничных листах касаются неправильного ввода данных вручную, включая реквизиты листка нетрудоспособности и информацию о застрахованном лице. Для подтверждения документов, сканированные копии бумажных листков нетрудоспособности должны быть прикреплены к электронному заявлению-расчету.

Для своевременного получения пособия по временной нетрудоспособности важно внимательно проверять все реквизиты и регистрационные данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный чиновник ЕС по соцсетям открытым письмом пригрозил Илону Маску санкциями за вредный контент, но не предупредил главу Еврокомиссии

Правоохранительные органы ЕС проводят расследование в отношении Х на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США, поэтому заявление еврокомиссара оказалось «не к месту».

Органы пробации будут посылать свои документы в суды в электронном виде и зарегистрируются в ЕСИТС

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между органами пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.

Штат Техас подал в суд на General Motors из-за отслеживания данных об автомобилях и манере вождения их владельцев

В иске утверждается, что собранные данные были использованы компаниями для присвоения оценок риска водителям, которые повлияли на их страховые ставки без их ведома.

В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео