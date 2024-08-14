Для получения больничных работодатели должны избегать типичных ошибок в электронных расчетах

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает, что для получения финансирования на оплату больничных работодатели должны подавать электронные заявления-расчеты, содержащие информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. Однако, заявление-расчет может быть отклонено из-за наличия ошибок.
Самые распространенные ошибки в электронных заявлениях-расчетах включают:
В случае отклонения заявления-расчета со статусом «Не принято», причина будет отражена в виде комментария в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Также указано, что ошибки в бумажных больничных листах касаются неправильного ввода данных вручную, включая реквизиты листка нетрудоспособности и информацию о застрахованном лице. Для подтверждения документов, сканированные копии бумажных листков нетрудоспособности должны быть прикреплены к электронному заявлению-расчету.
Для своевременного получения пособия по временной нетрудоспособности важно внимательно проверять все реквизиты и регистрационные данные.
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