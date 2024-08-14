На Киевщине молодой человек ударил кулаком знакомого и проломил ему череп

24-летний мужчина ударил кулаком по голове знакомого, из-за чего тот попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

Источник фото: pol.kyivregion

В селе Томиловка, Киевской области, 24-летний местный житель нанес удар кулаком по голове 46-летнему знакомому. Полиция Киевской области сообщила, что пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.

Медики, которые первыми сообщили об инциденте, диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания и свода черепа, а также ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские выяснили, что нападение произошло после того, как между потерпевшим и подозреваемым возникла конфликтная ситуация. Накануне инцидента подозреваемый затаил обиду на потерпевшего, что привело к нападению. После нападения, преступник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следственные органы, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили 24-летнему мужчине о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

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