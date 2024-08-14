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На Київщині молодик вдарив кулаком знайомого та проломив йому череп

22:30, 14 серпня 2024
24-річний чоловік ударив кулаком по голові знайомого, через що той потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою.
На Київщині молодик вдарив кулаком знайомого та проломив йому череп
Джерело фото: pol.kyivregion
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У селі Томилівка, Київської області, 24-річний місцевий житель наніс удар кулаком по голові 46-річному знайомому. Поліція Київської області повідомила, що постраждалий отримав серйозні травми і наразі перебуває в реанімації.

Медики, які першими повідомили про інцидент, діагностували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи і склепіння черепа, а також забій головного мозку важкого ступеня. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення.

Поліцейські з’ясували, що напад стався після того, як між потерпілим та підозрюваним виникла конфліктна ситуація. Напередодні інциденту підозрюваний затаїв образу на потерпілого, що призвело до нападу. Після нападу, злочинець був затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі органи, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили 24-річному чоловіку про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до восьми років увʼязнення.

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