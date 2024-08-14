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Для отримання лікарняних роботодавці повинні уникати типових помилок у електронних розрахунках

23:00, 14 серпня 2024
Пенсійний фонд України попереджає про поширені помилки у електронних заявках на лікарняні.
Для отримання лікарняних роботодавці повинні уникати типових помилок у електронних розрахунках
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомляє, що для отримання фінансування на оплату лікарняних роботодавці повинні подавати електронні заяви-розрахунки, що містять інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам. Проте, заява-розрахунок може бути відхилена через наявність помилок.

Найпоширеніші помилки у електронних заявах-розрахунках включають:

  • Невідповідність між страховим стажем і загальним стажем, зазначеним у заяві.
  • Різниця між набутим страховим стажем за останні 12 місяців і даними у Реєстрі застрахованих осіб.
  • Відсутність обмеження страхової виплати в розрахунку на місяць при відсутності шестимісячного стажу за 12 місяців до страхового випадку.
  • Відсутній запис дати направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).
  • Призначення страхових виплат одночасно за основним місцем роботи та за сумісництвом.
  • Неправильно заповнені реквізити страхувальника, такі як місцезнаходження, номер рахунку, МФО банку.
  • Відсутність даних про належність застрахованої особи до пільгової категорії, якщо така є.

У випадку відхилення заяви-розрахунку зі статусом «Не прийнято», причина буде відображена у вигляді коментаря в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також зазначено, що помилки у паперових лікарняних листках стосуються неправильного введення даних вручну, включаючи реквізити листка непрацездатності та інформацію про застраховану особу. Для підтвердження документів, скановані копії паперових листків непрацездатності повинні бути прикріплені до електронної заяви-розрахунку.

Для своєчасного отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності важливо уважно перевіряти всі реквізити та реєстраційні дані.

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