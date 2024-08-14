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У Києві 16-річного підлітка судитимуть за ножове поранення дівчини

23:30, 14 серпня 2024
Підліток побив 20-річного хлопця і вдарив ножем у живіт дівчину, яка заступилася за потерпілого.
У Києві 16-річного підлітка судитимуть за ножове поранення дівчини
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У Києві 16-річний підліток постане перед судом за скоєння тяжкого ножового поранення 18-річної дівчини. Інцидент стався у квітні на вулиці в районі Подолу, де юнак спочатку побив 20-річного хлопця, а потім, коли за нього заступилася дівчина, вдарив її ножем у живіт. Про це повідомила поліція Києва.

Як повідомляє столична поліція, дівчину було терміново госпіталізовано з важкими травмами. Правоохоронці швидко встановили особу нападника – 16-річного студента коледжу. Під час обшуку у його помешканні вилучили речові докази, зокрема одяг, в якому він був на момент злочину, ножі та кастет.

Наразі юнаку пред'явлено підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Обвинувальний акт скеровано до суду для подальшого розгляду. За скоєне підліткові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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