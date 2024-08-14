ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

Для суддів, яким необхідно складати іспит у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення виключили окремі тестові питання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 серпня прийняла рішення про виключення окремих запитань (адміністративна спеціалізація) із переліку тестових запитань, затверджених рішенням Комісії від 05 червня 2024 року № 156/зп-24, для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

З актуальним переліком основ тестових запитань можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.