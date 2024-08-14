ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 серпня прийняла рішення про виключення окремих запитань (адміністративна спеціалізація) із переліку тестових запитань, затверджених рішенням Комісії від 05 червня 2024 року № 156/зп-24, для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
З актуальним переліком основ тестових запитань можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
Автор: Наталя Мамченко
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