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ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

16:59, 14 серпня 2024
Для суддів, яким необхідно складати іспит у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення виключили окремі тестові питання.
ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 серпня прийняла рішення про виключення окремих запитань (адміністративна спеціалізація) із переліку тестових запитань, затверджених рішенням Комісії від 05 червня 2024 року № 156/зп-24, для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

З актуальним переліком основ тестових запитань можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

Автор: Наталя Мамченко 

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