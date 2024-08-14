НАЗК виявило порушення у кожному третьому звіті політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило порушення у кожному третьому звіті політичних партій.
Як повідомили у НАЗК, понад 230 політичних партій (із 379 зареєстрованих) прозвітували про свою діяльність за 2020 – 1 кв. 2024 року.
Нацагентство протягом січня–липня 2024 року перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 236 звітів центральних осередків політичних партій, з них 37 звітів чотирьох парламентських партій за 2020 – 1 кв. 2024 року.
Як зауважують у НАЗК, що протягом 2020 – 1 кв. 2024 року парламентські партії отримали близько 2,4 млрд грн державного фінансування.
«За результатами перевірки звітів політичних партій порушення встановлено у 466 звітах, тобто у кожному третьому», - пишуть у Агентстві.
Кейси, виявлені під час перевірки звітів політичних партій у січні–липні:
За результатами перевірок станом на 10 серпня НАЗК склало 81 протокол про адміністративні правопорушення, зокрема:
Водночас, зазначили у НАЗК, триває підготовка матеріалів щодо понад трьохсот протоколів про адміністративні правопорушення.
Крім того, Агентством направлено до правоохоронних органів 9 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень – порушення порядку фінансування політичної партії, а саме: умисне здійснення внеску особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права (ч. 2 ст. 159-1 ККУ). Зокрема, щодо внескодавців політичних партій «Слуга народу», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Блок Кернеса – Успішний Харків!», «Всеукраїнське об'єднання «Платформа Громад».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.