НАЗК виявило порушення у кожному третьому звіті політичних партій

За результатами перевірки звітів політичних партій НАЗК встановлено порушення у 466 звітах, тобто у кожному третьому.

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Національне агентство з питань запобігання корупції встановило порушення у кожному третьому звіті політичних партій.

Як повідомили у НАЗК, понад 230 політичних партій (із 379 зареєстрованих) прозвітували про свою діяльність за 2020 – 1 кв. 2024 року.

Нацагентство протягом січня–липня 2024 року перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 236 звітів центральних осередків політичних партій, з них 37 звітів чотирьох парламентських партій за 2020 – 1 кв. 2024 року.

Як зауважують у НАЗК, що протягом 2020 – 1 кв. 2024 року парламентські партії отримали близько 2,4 млрд грн державного фінансування.

«За результатами перевірки звітів політичних партій порушення встановлено у 466 звітах, тобто у кожному третьому», - пишуть у Агентстві.

Кейси, виявлені під час перевірки звітів політичних партій у січні–липні:

внески від фіктивних внескодавців, які відповідно до інформації Державної податкової служби України не мають доходів за відповідні періоди;

співпраця із суб’єктами, які мають ознаки сумнівності, а також встановлення операцій «на папері»;

невідображення відомостей про реальні розміри внесків/витрат.

За результатами перевірок станом на 10 серпня НАЗК склало 81 протокол про адміністративні правопорушення, зокрема:

56 протоколів про адміністративні правопорушення – неподання звітів політичних партій (ст. 212-21 КУпАП);

21 протокол про адміністративне правопорушення – порушення порядку подання звітів політичних партій (ст. 212-21 КУпАП);

3 протоколи про адміністративні правопорушення – порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212-15 КУпАП);

один протокол про адміністративне правопорушення – ненадання інформації, документів та порушення встановлених законом строків їх надання (ст. 188-46 КУпАП).

Водночас, зазначили у НАЗК, триває підготовка матеріалів щодо понад трьохсот протоколів про адміністративні правопорушення.

Крім того, Агентством направлено до правоохоронних органів 9 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень – порушення порядку фінансування політичної партії, а саме: умисне здійснення внеску особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права (ч. 2 ст. 159-1 ККУ). Зокрема, щодо внескодавців політичних партій «Слуга народу», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Блок Кернеса – Успішний Харків!», «Всеукраїнське об'єднання «Платформа Громад».

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