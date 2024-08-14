Аби не бешкетував: багатодітна мати на Буковині садила на ланцюг 10-річного сина

Жінка заявила, що таким чином «виховувала» дитину.

Фото: поліція

У Чернівецькій області поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо катування 10-річної дитини. За словами правоохоронців, мати прив'язувала сина ланцюгом за ногу та утримувала у дворі, щоб той не бешкетував.

До поліції звернулася староста округу в Мамаївській громаді, яка проходила повз подвір'я 34-річної місцевої жительки і помітила у дворі прив'язаного ланцюгом хлопчика. Дитину вилучили із сім'ї та помістили до лікарні.

Жінка самостійно виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 та 7 років, також має 14-річну доньку, яка постійно проживає з бабусею. До прийняття фахівцями відповідного рішення, вони перебувають під наглядом бабусі та дідуся, які проживають окремо.

Свої дії мати пояснила "методом виховання", аби її малолітній син не бешкетував та не втікав з дому.

Жінці тепер загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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