Жителька Рівненщини адмініструвала Телеграм-канал про місця видачі повісток: що їй загрожує

Дівчина поширювала інформацію про місця видачі повісток.

У Рівненській області викрили місцеву жительку, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток.

За даними обласної прокуратури, дівчина, будучи адміністратором Телеграм-каналу, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.

Йдеться про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області.

"Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці.

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