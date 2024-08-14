Уряд пропонує позбавляти статусу ветерана війни за вчинення тяжкого злочину

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт.

Джерело фото: АрміяInform

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 11479 щодо позбавлення статусів ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України» за вчинення тяжкого злочину.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що документ має на меті законодавчо визначити підстави для позбавлення наданого статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни відповідно, або члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни чи члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, зокрема за вчинення умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, законопроєктом пропонується:

- доповнити статті 6, 7, 9, 10 та 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новими частинами, які встановлюють повноваження Кабінету Міністрів України визначати порядок позбавлення статусу осіб, зазначених у цих статтях;

- доповнити ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новою статтею 11-1, якою закріплено перелік підстав позбавлення статусу ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, зокрема, у разі наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

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