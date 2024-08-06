Британський уряд звинувачує Ілона Маска в роздмухуванні заворушень через пости в X – соцмережі можуть загрожувати санкції

Британський уряд міг би накласти санкції на мережу Х Ілона Маска, але закон про незаконний контент набуде сили лише в кінці 2024 року.

Джерело фото: lbc.co.uk

Велика Британія переживає найгірші заворушення за останні десятиліття. При цьому уряд Великої Британії звинувачує власника соцмережі Х Ілона Маска у тому, що через його соцмережу поширюється інформація стосовно підстав для вбивства трьох дітей у місті Саутпорті, і що ця соцмережа стала «вогнищем ультраправих балачок». Про це пише Politico.

Так, Ілон Маск викликав обурення в британському уряді після того, як він відповів на кадри заворушень, які охопили країну, постом про те, що «громадянська війна неминуча».

Офіс прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера різко засудив публікацію на X, заявивши, що коментарі Маска «не мають виправдання».

Але Маск у відповідь на заяву Стармера, який пообіцяв, що його уряд «не терпітиме нападів на мечеті чи мусульманські громади», фактично звинуватив британського прем’єр-міністра в тому, що той заплющив очі на проблему. «Чи не варто вас турбувати про напади на всі спільноти?» - зазначив Маск.

В свою чергу, міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що має низку скарг на те, як гіганти соціальних мереж на зразок X, здійснюють «підбурювання та дезінформацію» на своїх платформах.

«Є деякі речі, які явно вже є злочинними, і нам знадобиться втручання поліції та дії, щоб переслідувати їх», — сказала Купер.

Як зазначає видання, відповідно до британського Закону про безпеку в Інтернеті, який розроблявся роками, платформи матимуть обов’язок «вживати жорстких заходів» проти незаконного контенту. Сюди входить вміст, який підбурює до насильства або пов’язаний із «порушеннями громадського порядку на расовому або релігійному грунті». Платформи зобов’язані швидко його видаляти, якщо він з’являється.

Невиконання цих зобов’язань може призвести до того, що медіа-регулятор Ofcom накладе на компанії соціальних медіа штрафів у розмірі до 18 мільйонів фунтів стерлінгів — або 10% їхнього світового доходу, залежно від того, що більше.

Але найважливіше те, що положення закону щодо незаконного контенту набувають чинності лише наприкінці 2024 року. А чинні закони Британії щодо підбурювання до насильства походять із закону про громадський порядок 1986 року, який діяв на десятиліття раніше, ніж соціальні медіа, і тому вимагають від поліції перевіряти платформи на наявність потенційних порушення.

Наразі британська влада може лише закликати технологічні компанії діяти правильно та суворо дотримуватися власної політики.

«Онлайн-сервісам немає потреби чекати, поки нові закони набудуть чинності, перш ніж вони зроблять свої сайти та програми безпечнішими для користувачів», — сказав речник британського технічного регулятора Ofcom.

Слід зауважити, що в ЄС еквівалент Закону про безпеку в Інтернеті — Закон про цифрові послуги — вже набув чинності, і X стикається з розслідуванням Європейської комісії щодо поширення токсичного вмісту на платформі .

У Франції президент Еммануель Макрон навіть висунув ідею повністю припинити доступ до платформ соціальних медіа через роль, яку вони, за його словами, відіграли в загостренні заворушень у країні минулого літа. Британія навряд чи зайде так далеко.

«Якщо технологічні компанії не виконають вимоги, коли прийде час, ми матимемо в своєму розпорядженні широкий спектр примусових повноважень», — сказав речник Ofcom.

Тим часом соціальні медіа можуть мати переваги у відловленні тих, хто порушує закон. Назір Афзал, який був головним прокурором на північному заході Англії під час заворушень 2011 року, зазначив, що завдяки відео, які поширюються в Інтернеті, буде набагато легше ідентифікувати злочинців, ніж це було 13 років тому, коли основним доступним ресурсом було відеоспостереження.

Автор: Наталя Мамченко

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