У Британії створять «постійну армію» поліцейських для боротьби із заворушеннями, — прем’єр Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що для боротьби із заворушеннями, які ширяться країною, буде створена «постійна армія» спеціалізованих поліцейських.

Фото: REUTERS

У Великій Британії продовжуються бунти та погроми через вбивство трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у країні буде постійна армія спеціалізованих поліцейських для протидії заворушенням, передає The Guardian

"У нас буде постійна армія спеціалізованих державних службовців, щоб у нас було достатньо офіцерів, аби впоратися з цим там, де це необхідно", - сказав він, додавши, що держава має для цього достатньо людських ресурсів.

За його словами, в рамках розслідування заворушень вже відбулися сотні арештів, деякі із затриманих постали перед судом сьогодні вранці.

"Я попросив якнайшвидше розглянути питання про якнайшвидше встановлення та ідентифікацію учасників процесу, які відчують на собі всю силу закону", – додав Стармер.

Також він застеріг від незаконної діяльності в інтернеті.

"Я абсолютно чітко дав зрозуміти, що кримінальне законодавство застосовується як в інтернеті, так і в офлайні", – заявив Кір Стармер.

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