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В Британии создадут «постоянную армию» полицейских для борьбы с беспорядками, — премьер Кир Стармер

09:10, 6 августа 2024
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что для борьбы с беспорядками, которые распространяются по стране, будет создана «постоянная армия» специализированных полицейских.
В Британии создадут «постоянную армию» полицейских для борьбы с беспорядками, — премьер Кир Стармер
Фото: REUTERS
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В Великобритании продолжаются бунты и погромы из-за убийства троих детей в танцевальном клубе города Саутпорт.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в стране будет постоянная армия специализированных полицейских для противодействия беспорядкам, передает The Guardian.

"У нас будет постоянная армия специализированных государственных служащих, чтобы у нас было достаточно офицеров, чтобы справиться с этим там, где это необходимо", - сказал он, добавив, что у государства достаточно человеческих ресурсов.

По его словам, в рамках расследования беспорядков уже произошли сотни арестов, некоторые из задержанных предстали перед судом сегодня утром.

"Я попросил как можно быстрее рассмотреть вопрос о скорейшем установлении и идентификации участников процесса, которые ощутят на себе всю силу закона", – добавил Стармер.

Также он предостерег от незаконной деятельности в Интернете.

"Я совершенно четко дал понять, что уголовное законодательство применяется как в интернете, так и в оффлайне", – заявил Кир Стармер.

Отметим, что Британию охватили массовые протесты, переросшие в столкновения между протестующими и полицией, а также между участниками антимигрантской акции и их оппонентами. Причиной послужило убийство детей в Саутпорте.

29 июля в городе Саутпорт нападающий ворвался на мастер-класс по йоге для детей, нанес смертельные ножевые ранения девочкам 6 и 7 лет, погибшим на месте, еще одна девятилетняя пострадавшая скончалась в больнице. В СМИ распространилась информация, что подозреваемый является радикальным мусульманским мигрантом.

Затем стало известно, что он не мусульманин. Напротив, его родители являются христианами и посещают церковь.

Мотивы преступления устанавливает следствие. Пока нет решения суда об обратном, де-юре Аксель Муганва Рудакубана считается невиновным.

Не проверенную и не подтвержденную информацию о якобы принадлежности виновного в убийстве детей в мусульманскую общину начали сразу тиражировать в соцсетях и мессенджерах.

После этих событий в Саутпорте начались беспорядки после призывов в интернете к протестам у мечети, расположенной неподалеку от места трагедии.

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