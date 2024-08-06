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Масштабные беспорядки в Британии: мигранты-мусульмане вышли на ответный протест, видео

08:52, 6 августа 2024
Британские улицы накрыла волна протестов после убийства троих детей в студии танцев и йоги.
Масштабные беспорядки в Британии: мигранты-мусульмане вышли на ответный протест, видео
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Как мы писали, в Великобритании вспыхнули массовые протесты из-за убийства троих детей в танцевальном клубе Саутпорта. Акции протеста в английских городах переросли в столкновения между протестующими и полицией, а также между участниками антимигрантской акции и их оппонентами.

Протесты вспыхнули после новости о жестоком убийстве трех маленьких девушек на северо-западе Англии: нападающий ворвался на мастер-класс по йоге для детей, нанес смертельные ножевые ранения девочкам 6 и 7 лет, погибшим на месте, еще одна девятилетняя пострадавшая умерла в больнице.

В СМИ распространилась информация, что подозреваемый является радикальным мусульманским мигрантом. Полиция отмечает, что задержанный, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Британии.

Несмотря на эти заявления, антииммиграционные и антимусульманские демонстрации продолжаются, в частности в Ливерпуле, Бристоле, Халли и Белфасте.

Мигранты тоже начали ответные акции. Митинги переросли в столкновение между британцами и мигрантами. Мусульмане вооруженными выходят на улицы городов Великобритании и охотятся на англичан. На своих акциях мусульмане выкрикивали "Аллах Акбар".

Они начали нападать на англичан в Мидлсборо. Также в Веймуте около 400 протестующих и британцев и мигрантов собрались на набережной и скандировали лозунги в сторону друг друга.

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