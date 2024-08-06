Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Масштабні заворушення у Британії: мігранти-мусульмани вийшли на протест-відповідь, відео

08:52, 6 серпня 2024
Британські вулиці накрила хвиля протестів після вбивства трьох дітей у студії танців та йоги.
Масштабні заворушення у Британії: мігранти-мусульмани вийшли на протест-відповідь, відео
Фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, у Великій Британії спалахнули масові протести через вбивство трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт. Акції протесту в англійських містах переросли у сутички між протестувальниками й поліцією, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами.

Протести спалахнули після новини про жорстоке вбивство трьох маленьких дівчат на північному заході Англії: нападник увірвався на майстер-клас із йоги для дітей, завдав смертельних ножових поранень дівчинкам 6 і 7 років, які загинули на місці, ще одна дев'ятирічна постраждала померла в лікарні. 

У ЗМІ поширилася інформація, що підозрюваний є радикальним мусульманським мігрантом. Поліція наголошує, що затриманий, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії.

Попри ці заяви антиімміграційні й антимусульманські демонстрації тривають, зокрема в Ліверпулі, Брістолі, Халлі та Белфасті. 

Мігранти теж розпочали акції у відповідь. Мітинги переросли у зіткнення між британцями та мігрантами. Мусульмани озброєними виходять на вулиці міст Великої Британії та полюють на англійців. На своїх акціях мусульмани вигукували «Аллах Акбар».

Вони почали нападати на англійців у Мідлсборо. Також у Веймуті близько 400 протестувальників, і британців і мігрантів, зібралися на набережній та скандували гасла у бік один одного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання про доцільність зняття відбитків пальців вирішує слідчий чи прокурор – Верховний Суд

Проведення чи непроведення дактилоскопічної експертизи охоплюється свободою розсуду слідчого чи прокурора, зазначив Верховний Суд.

Визнання вини у дезертирстві не дозволяє суду обмежитись лише допитом, якщо інкриміновані обставини засуджений не підтверджує – Верховний Суд

Верховний Суд скасував вироки судів, бо заява військовослужбовця про повне визнання вини у самовільному залишенні військової частини фактично не відповідала змісту наданих місцевому суду показань, які містили заперечення як проти суб’єктивних обставин, так і об’єктивних.

Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді