Мін'юст США намагається конфіскувати на користь України понад $200 млн у експрем'єра Лазаренка

У США збираються конфіскувати 200 мільйонів доларів у колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

Мінюст США через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати на користь України понад $200 млн у колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Про це повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер, передає Голос Америки.

Зазначається, що Лазаренка було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан Франциско, де він відбув покарання близько шести років у в'язниці. Однак обсяг обвинувачень у справі, за якою Лазаренко отримав вину, був значно меншим порівняно з обвинуваченнями, які перебувають під юрисдикцією Міністерства юстиції США.

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтися про понад 200 мільйонів доларів", - наголосила Мері Батлер.

Міністерство юстиції прагне до конфіскації понад 200 мільйонів доларів Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси, пов’язані з цими коштами, тривають вже близько 20 років.

Нагадаємо, що експрем’єр-міністра України (1996-1997 рр.) Павла Лазаренка затримали у США в лютому 1999 року, коли він утік з України. Перед тим 1998 року тодішня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. На той час його також розшукувала Швейцарія.

Згідно з остаточним вердиктом суду у Сполучених Штатах у 2009 році його визнали винним у відмиванні 22,85 млн доларів і призначили покарання у вигляді близько 8 років тюрми. На волю Лазаренко вийшов у 2012 році. Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи.

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