Минюст США пытается конфисковать в пользу Украины более $200 млн у экс-премьера Лазаренко

В США собираются конфисковать 200 миллионов долларов у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Минюст США по процедуре гражданской конфискации в длительном судебном процессе пытается конфисковать в пользу Украины более $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Об этом сообщила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, передает Голос Америки.

Отмечается, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан Франциско, где отбыл наказание около шести лет в тюрьме. Однако объем обвинений по делу, по которому Лазаренко получил вину, был значительно меньше по сравнению с обвинениями, находящимися под юрисдикцией Министерства юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Может быть, речь идет о более чем 200 миллионов долларов", - подчеркнула Мэри Батлер.

Министерство юстиции стремится к конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы, связанные с этими средствами, продолжаются уже около 20 лет.

Напомним, что экс-премьер-министр Украины (1996-1997 гг.) Павел Лазаренко был задержан в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. До этого в 1998 году тогдашняя Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. К тому времени его также разыскивала Швейцария.

Согласно окончательному вердикту суда в Соединенных Штатах в 2009 году его признали виновным в отмывании 22,85 млн долларов и назначили наказание в размере около 8 лет тюрьмы. На свободу Лазаренко вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда – конфискацию денег и штрафы.

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