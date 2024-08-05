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У Великій Британії протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією: фото та відео

08:10, 5 серпня 2024
Після того, як 3 дівчинки були вбиті в результаті ножового нападу в танцювальному класі, в країні спалахнули жорстокі протести.
У Великій Британії протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією: фото та відео
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У Великій Британії спалахнули масові протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.

Поліція затримала близько сотні людей. Про це повідомляють Sky News та Reuters.

Акції протесту в англійських містах переросли у сутички між протестувальниками й поліцією, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами.

Заворушення сталися у Галлі, Ліверпулі, Бристолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі, Белфасті. Їхні учасники громили магазини і нападали на поліцейських.

Зокрема, 4 серпня, у місті Ротерем натовп напав на готель Holiday Inn, де розміщують біженців та шукачів притулку. Розбито вікна, в поліцію летіли стільці.

Багато поліцейських отримали поранення, намагаючись утримати від сутички кілька сотень протестувальників з різних груп.

По всій країні поліція заарештувала близько сотні за різні злочини – від насильницьких заворушень до крадіжок зі зломом і злочинних пошкоджень.

У містах розгорнуто додаткові сили поліції, а мечетям по всій країні рекомендовано посилити охорону після нападу на одну з них у Саутпорті.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв поліції «повну підтримку з боку уряду» щодо заходів проти «екстремістів, які намагаються розпалити ненависть».

«Право на свободу вираження думок і насильницькі безлади, які ми спостерігаємо, – це дві дуже різні речі», – заявив Стармер.

Британські журналісти стверджують, що людей на протестах підбурюють крайньо праві політичні та громадські сили.

Що відомо про вбивство дітей у Саутпорті

29 липня в місті Саутпорт 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Поліція спершу не розкривала особу підозрюваного, оскільки він є неповнолітнім, але пізніше, після того, як спалахнули заворушення, суддя назвав його ім'я.

За повідомленнями ЗМІ, Рудакубана не є мусульманином. Навпаки його батьки є християнами та відвідують церкву.

Родина мешкає у столиці Уельсу, місті Кардіфф. Аксель народився вже у Британії.

Мотиви злочину наразі встановлює слідство. Допоки нема рішення суду про зворотнє, де-юре Аксель Муганва Рудакубана вважається не винним.

Натомість не перевірену та не підтверджену інформацію про нібито приналежність винного у вбивстві дітей до мусульманської громади почали відразу тиражувати у соцмережах та месенджерах.

Після цих подій у Саутпорті почалися заворушення після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії.

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