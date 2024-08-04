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З 5 серпня Землю накриє потужний ретроградний Меркурій: чого очікувати

20:49, 4 серпня 2024
Меркурій стане в ретроградний рух уже 5 серпня та триватиме до 28 серпня.
З 5 серпня Землю накриє потужний ретроградний Меркурій: чого очікувати
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Від 5 серпня розпочнеться період ретроградного Меркурія і триватиме до 28 серпня.

Ретроградний Меркурій — астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху Меркурія у зворотному напрямку. Це відбувається через внутрішнє положення орбіти цієї планети щодо орбіти Землі та їхнього орбітального руху навколо Сонця. Трапляється таке тричі на рік.

У повсякденному житті цей час є нестабільним у роботі систем обробки та передачі інформації.

Багато людей припускаються найнеймовірніших помилок, відбуваються часті збої в інтернеті, працює принцип «зіпсованого телефона».

Техніка та обладнання, комп'ютери, засоби зв'язку, куплені під час ретроградного Меркурія, дуже часто виявляються неякісними, містять приховані дефекти або виявляються марними, дуже швидко втрачають свою актуальність, повідомляють астрологи.

Чого не можна робити під час ретроградного Меркурія:

  • підписувати важливі документи без ретельної перевірки;
  • запускати нові проєкти, які можуть зіткнутися з перешкодами;
  • купувати нову техніку та електроніку через можливі неполадки;
  • починати нові комунікації;
  • планувати тривалі поїздки;
  • здійснювати важливі угоди;
  • вступати в шлюб;
  • влаштовуватися на нову роботу;
  • вирушати в далеку дорогу;
  • іти на медичні або косметичні процедури, якщо це може потерпіти;
  • брати або давати в борг.

Що рекомендується під час ретроградного Меркурія:

  • завершити справи, які раніше відкладали;
  • робити дрібний ремонт і полагодити те, що давно цього потребувало;
  • затівати прибирання;
  • влаштовуватися на тимчасову роботу;
  • позбуватися зайвих речей;
  • шукати загублені речі, оскільки ймовірність їх знайти в цей період досить висока.

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