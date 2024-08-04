Ворог запустив підробний застосунок Резерв+ — у Міноборони попереджають українців

Сторонній додаток запустила рф з метою збирання персональних даних українців.

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Ворог запустив у мережу фейкові застосунки, які маскують під «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що фейковий Резерв+ запустила рф з метою збирання персональних даних українців.

Міністерство знає про це та працює над забезпеченням захисту даних, зазначила Черногоренко.

«Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)», — вказала заступниця міністра оборони.

Раніше повідомлялося, що у Резерв+ став доступним статус бронювання.

Також у Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки.

Крім того, у разі одруження чи народження дитини потрібно особисто йти до ТЦК – повідомити через Резерв+ поки неможливо.

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