Враг запустил поддельное приложение Резерв+ — в Минобороны предупреждают украинцев

Враг запустил в сеть фейковые приложения, маскирующие под «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Она отметила, что фейковый Резерв+ запустила рф с целью сбора персональных данных украинцев.
Министерство знает об этом и работает над обеспечением защиты данных, отметила Черногоренко.
«Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые вы переходите. Используйте только официальный сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.
Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.
При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)», — указала заместитель министра обороны.
Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.
Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.
Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.
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