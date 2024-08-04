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Враг запустил поддельное приложение Резерв+ — в Минобороны предупреждают украинцев

19:37, 4 августа 2024
Постороннее приложение запустила рф с целью сбора персональных данных украинцев.
Враг запустил поддельное приложение Резерв+ — в Минобороны предупреждают украинцев
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Враг запустил в сеть фейковые приложения, маскирующие под «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что фейковый Резерв+ запустила рф с целью сбора персональных данных украинцев.

Министерство знает об этом и работает над обеспечением защиты данных, отметила Черногоренко.

«Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые вы переходите. Используйте только официальный сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.

При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)», — указала заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.

Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.

Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.

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