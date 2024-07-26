У Резерв+ став доступним статус бронювання

Заброньовані працівники тепер можуть оновити статус у застосунку Резерв+.

Джерело фото: rbc.ua

У застосунку Резерв+ тепер можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Ця послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств та тих, які забезпечують потреби сил оборони. Про це повідомили в Міноборони.

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг. Для отримання актуального статусу після отримання сповіщення необхідно:

Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.

У спадному меню вибрати «Оновити документ».

«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Електронне бронювання на порталі Дія запрацювало з 17 липня. Понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств вже заброньовано онлайн.

Раніше у Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки.

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