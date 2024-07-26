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В Резерв+ стал доступным статус бронирования

17:40, 26 июля 2024
Забронированные работники теперь могут обновить статус в приложении Резерв+.
В Резерв+ стал доступным статус бронирования
Источник фото: rbc.ua
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В приложении Резерв+ теперь можно подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Эта услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

Забронированные граждане будут получать push-уведомления о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберіг. Для получения актуального статуса после получения уведомления необходимо:

  • Нажать на кнопку с тремя точками на главном экране.
  • В выпадающем меню выбрать «Обновить документ».

«Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля. Более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронировано онлайн.

Ранее в Минобороны ответили, будут ли в Резерв+ электронные повестки.

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