В столице не вводят никаких графиков отключения воды – Киевводоканал

Киевлян предупредили о фейке, который распространили в сети.

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В интернете распространили информацию, что якобы в Киеве вводятся графики отключений воды. Но такая информация является фейковой. Об этом предупредили в ЧАО «АК «Киевводоканал», пишет КГГА.

«Информация о введении графиков отключения водоснабжения в Киеве является фейковой», - подчеркнули там.

В компании отметили, что услуги по водоснабжению и водоотводу предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме, за исключением аварийных ситуаций на трубопроводах.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве изменяют графики стабилизационных отключений света – как будут действовать теперь.

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