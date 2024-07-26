В Днепре оштрафовали владельца кофейни из-за розового фасада

Здание расположено в историческом ареале города, а это говорит о том, что нельзя изменять внешний вид фасада.

В Днепре оштрафовали владельца кофейни за изменение цвета фасада в историческом центре, сообщает горсовет.

Фасад исторического здания выкрасили в ярко-розовый цвет месяц назад. Инспекция по благоустройству сначала пыталась убедить владельца предупреждениями и предписаниями и, в конце концов, выписала штраф.

«Месяц назад здесь часть здания была выкрашена в ярко-розовый цвет. Здание расположено в историческом ареале города. А это говорит о том, что нельзя изменять внешний вид фасада. Это нарушение правил благоустройства. Мы разговаривали, выписывали предписания… Но, к сожалению, только после оформления протокола владелец заведения перекрасил фасад», — отметил Дмитрий Гомилко из инспекции по благоустройству.

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