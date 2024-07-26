В КНУ имени Шевченко снова будут преподавать белорусский язык

Ректор университета подчеркнул, что белорусский язык является языком белорусского народа и белорусских воинов, борющихся за свободу и независимость для Украины.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко возобновляют преподавание белорусского языка для студентов. Об этом на брифинге заявил ректор вуза Владимир Бугров.

«Белорусский язык не является только языком самопровозглашенного президента александра лукашенко, это язык белорусского народа, воинов белорусских формирований, которые в составе Вооруженных Сил Украины борются за свободу и независимость и для Украины, и для своей Родины», – подчеркнул Бугров, которого цитирует «Укринформ».

По его словам, выпускной по этой специальности будет кафедра славянской филологии Учебно-научного института филологии.

Как отмечается, в 2022 году из-за полномасштабного вторжения рф университет не объявлял набор на эту программу. Однако в этом году таки объявил набор на бакалавриат.

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