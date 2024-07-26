Рада готовится принять законопроект для защиты животных

Целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.

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Профильный парламентский комитет рекомендовал поддержать законопроект №11328, который приводит законодательные акты Украины в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных.

Как пояснила член парламентского экологического комитета Юлия Овчинникова целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.

«Принятие этого законопроекта будет еще одним шагом в направлении нашей евроинтеграции. Важным является не только имплементация норм европейского права в законодательство Украины, но и соблюдение европейских ценностей и гуманного и ответственного отношения к животным», – пояснила она.

В частности, законопроект предлагает

запретить использование домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях, если организатор не создал соответствующих условий для домашних животных, для обращения с ними, а также, если здоровье и общее состояние домашних животных подвергаются угрозе;

запретить хирургические операции для изменения внешнего вида домашних животных или для других нелечебных целей;

частичное урегулирование вопроса большого количества бездомных животных.

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