Рада готовится принять законопроект для защиты животных

Профильный парламентский комитет рекомендовал поддержать законопроект №11328, который приводит законодательные акты Украины в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных.
Как пояснила член парламентского экологического комитета Юлия Овчинникова целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.
«Принятие этого законопроекта будет еще одним шагом в направлении нашей евроинтеграции. Важным является не только имплементация норм европейского права в законодательство Украины, но и соблюдение европейских ценностей и гуманного и ответственного отношения к животным», – пояснила она.
В частности, законопроект предлагает
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