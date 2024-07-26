Рада готується ухвалити законопроєкт для захисту тварин

Профільний парламентський комітет рекомендував підтримати законопроєкт № 11328, який приводить законодавчі акти України у відповідність до Європейської конвенції про захист домашніх тварин.
Як пояснила членкиня парламентського екологічного комітету Юлія Овчинникова метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин.
«Прийняття цього законопроєкту буде ще одним кроком у напрямку нашої євроінтеграції. Важливим є не лише імплементація норм європейського права в законодавство України, а й дотримання європейських цінностей та гуманного та відповідального ставлення до тварин», – пояснила вона.
Зокрема законопроєкт пропонує:
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