Рада готується ухвалити законопроєкт для захисту тварин

Метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин.

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Профільний парламентський комітет рекомендував підтримати законопроєкт № 11328, який приводить законодавчі акти України у відповідність до Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Як пояснила членкиня парламентського екологічного комітету Юлія Овчинникова метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин.

«Прийняття цього законопроєкту буде ще одним кроком у напрямку нашої євроінтеграції. Важливим є не лише імплементація норм європейського права в законодавство України, а й дотримання європейських цінностей та гуманного та відповідального ставлення до тварин», – пояснила вона.

Зокрема законопроєкт пропонує:

заборонити використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах, якщо організатор не створив відповідних умов для домашніх тварин, для поводження з ними, а також, якщо здоров’я та загальний стан домашніх тварин поставлено під загрозу;

заборонити хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей;

часткове врегулювання питання великої кількості безпритульних тварин.

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