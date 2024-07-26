У КНУ імені Шевченка знову викладатимуть білоруську мову

Ректор університету підкреслив, що білоруська мова є мовою білоруського народу та білоруських воїнів, які виборюють свободу і незалежність для України.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відновлюють викладання білоруської мови для студентів. Про це на брифінгу заявив ректор вишу Володимир Бугров.

«Білоруська мова не є лише мовою самопроголошеного президента олександра лукашенка, це є мова білоруського народу, воїнів білоруських формувань, які в складі Збройних Сил України виборюють свободу і незалежність і для України, і для своєї Батьківщини», – наголосив Бугров, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.

Як зазначається, У 2022 році через повномасштабне вторгнення рф університет не оголошував набір на цю програму. Однак, цьогоріч таки оголосив набір на бакалаврат.

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